Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Sud Italia rappresenta per il Paese una frontiera. E' la frontiera dove siamo chiamati a misurare quanto saremo in grado di sfruttare l'occasione del Pnrr. I dati del ministero delle Infrastrutture ci dicono che al Sud sarà destinato il 56% delle risorse previste dal Pnrr sulle infrastrutture, ma questo non basta. Dobbiamo fare in modo che queste risorse si trasformino presto in cantieri, i cantieri in lavoro e il lavoro in opere al servizio delle persone e dello sviluppo dei territori. Il Gruppo Webuild è naturalmente impegnato a sostenere questa sfida”. Così Pietro Salini, Ad di Webuild, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, spiegando che “siamo al lavoro su 15 grandi progetti. Stiamo parlando di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Sud Italia rappresenta per il Paese una. E' ladove siamo chiamati a misurare quanto saremo in grado di sfruttare l'occasione del. I dati del ministero delle Infrastrutture ci dicono che al Sud sarà destinato il 56% delle risorse previste dalsulle infrastrutture, ma questo non basta. Dobbiamo fare in modo che queste risorse si trasformino presto in, iin lavoro e il lavoro in opere al servizio delle persone e dello sviluppo dei territori. Il Gruppoè naturalmente impegnato a sostenere questa sfida”. Così Pietro, Ad di, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, spiegando che “siamo al lavoro su 15 grandi progetti. Stiamo parlando di ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Sud Italia rappresenta per il Paese una frontiera. E’ la frontiera dove siamo chiamati… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” - - ItaliaNotizie24 : Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” -

Grande risorsa per la crescita di tutta Italia L'Europa da tempo ne chiede la realizzazione, Pietro Salini di Webuild (ex Impregilo) ha detto che sarebbe disposto a realizzare il Ponte senza penali e senza aumentare i costi, avendo vinto le gare ... Webuild: contratto da oltre 1 mld in consorzio per autostrada in Romania Maxi contratto per Webuild. Il gruppo guidato da Pietro Salini ha annunciato stamattina di essersi aggiudicato un contratto da oltre 1 miliardo di euro, da eseguire in consorzio, per la realizzazione del Lotto 3 dell'... Il Tempo Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Sud Italia rappresenta per il Paese una frontiera. E' la frontiera dove siamo chiamati a misurare quanto saremo in grado di sfr ... Grande risorsa per la crescita di tutta Italia Si continua a parlare di Ponte sullo Stretto di Messina e il pensiero va alle grandi opere di questi ultimi anni realizzate nel mondo. Nel marzo del 2018 è stato inaugurato il ponte carrabile Hong Kon ... L'Europa da tempo ne chiede la realizzazione, Pietrodi(ex Impregilo) ha detto che sarebbe disposto a realizzare il Ponte senza penali e senza aumentare i costi, avendo vinto le gare ...Maxi contratto per. Il gruppo guidato da Pietroha annunciato stamattina di essersi aggiudicato un contratto da oltre 1 miliardo di euro, da eseguire in consorzio, per la realizzazione del Lotto 3 dell'... Webuild, Salini “Sud una frontiera, trasformare fondi Pnrr in cantieri” ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Sud Italia rappresenta per il Paese una frontiera. E' la frontiera dove siamo chiamati a misurare quanto saremo in grado di sfr ...Si continua a parlare di Ponte sullo Stretto di Messina e il pensiero va alle grandi opere di questi ultimi anni realizzate nel mondo. Nel marzo del 2018 è stato inaugurato il ponte carrabile Hong Kon ...