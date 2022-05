Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 13:10 (Di lunedì 16 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio faremo il massimo per sbloccare la situazione ma non posso garantire che se arrivi d’accordo perché le posizioni sono abbastanza forti il mio ruolo non è di assegnare le colpa a qualcuno ma di costruire il consenso l’ha detto l’alto rappresentante per la politica estera Europea Joseph borrell rispondendo a una domanda sulle Marvel petrolio nel nuovo pacchetto di sanzioni europee sparatoria in California nella zona di Laguna Woods a Orange Country 80 km a sud di Los Angeles precisamente nella chiesa presbiteriana la Ginevra su El toro del bilancio ancora provvisorio e di un morto e quattro feriti tutto in condizioni critiche lo riferiscono le autorità locali per le quali diverse persone sono state trasportate in ospedale da oggi sarà possibile acquistare auto e moto con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio faremo il massimo per sbloccare la situazione ma non posso garantire che se arrivi d’accordo perché le posizioni sono abbastanza forti il mio ruolo non è di assegnare le colpa a qualcuno ma di costruire il consenso l’ha detto l’alto rappresentante per la politica estera Europea Joseph borrell rispondendo a una domanda sulle Marvel petrolio nel nuovo pacchetto di sanzioni europee sparatoria in California nella zona di Laguna Woods a Orange Country 80 km a sud di Los Angeles precisamente nella chiesa presbiteriana la Ginevra su El toro del bilancio ancora provvisorio e di un morto e quattro feriti tutto in condizioni critiche lo riferiscono le autorità locali per le quali diverse persone sono state trasportate in ospedale da oggi sarà possibile acquistare auto e moto con ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Fino a luglio'. Quando arrivano le armi pesanti in Ucraina, la drammatica rivelazione #16maggio @giadinagrisu - tempoweb : 'Fino a luglio'. Quando arrivano le armi pesanti in Ucraina, la drammatica rivelazione #16maggio @giadinagrisu… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Puglia 814 contagi e 1 morto: bollettino 16 maggio - #Ultime #Notizie #Covid #Puglia - RedazioneDedalo : Enna – Policlinico: sostegno dell'associazione Primavera degli Studenti -