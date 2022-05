Ultime Notizie – Nato, Finlandia partecipa a manovre in Estonia (Di lunedì 16 maggio 2022) Soldati finlandesi, svedesi, americani e ucraini partecipano da oggi a manovre della Nato in Estonia: coinvolti in totale 16mila militari provenienti da 11 Paesi. Secondo i media di Helsinki, sono 250 i soldati finlandesi che prendo parte alle esercitazioni “Hedgehog 2022”, avviate all’indomani dell’annuncio della Finlandia sulla richiesta di adesione all’Alleanza atlantica. Le manovre coinvolgeranno tutti i corpi delle Forze armate, terra, mare, aria e anche le unità cyber. Le esercitazioni non sono state decise in conseguenza dell’invasione russa ma erano previste già da un anno, secondo il vice comandante delle Forze estoni, Veiko-Vello Palm, precisando tuttavia che nelle Ultime settimane si sono aggiunti altri Paesi. GOVERNO SVEZIA INFORMA RE SU ADESIONE – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Soldati finlandesi, svedesi, americani e ucrainino da oggi adellain: coinvolti in totale 16mila militari provenienti da 11 Paesi. Secondo i media di Helsinki, sono 250 i soldati finlandesi che prendo parte alle esercitazioni “Hedgehog 2022”, avviate all’indomani dell’annuncio dellasulla richiesta di adesione all’Alleanza atlantica. Lecoinvolgeranno tutti i corpi delle Forze armate, terra, mare, aria e anche le unità cyber. Le esercitazioni non sono state decise in conseguenza dell’invasione russa ma erano previste già da un anno, secondo il vice comandante delle Forze estoni, Veiko-Vello Palm, precisando tuttavia che nellesettimane si sono aggiunti altri Paesi. GOVERNO SVEZIA INFORMA RE SU ADESIONE – ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - DavLucia : @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @migliaccio31 @martinis2018 @dianadep1 @RitangelaPrivi1 @djolavarrieta… - ZPeppem : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… - ilFattoMolfetta : POLITICHE SOCIALI, FINANZIATI PER 1,6 MLN DI EURO I PROGETTI DEL COMUNE DI MOLFETTA - marinabeccuti : Per il Toro un rendimento da Europa nelle ultime 10 partite -