Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.745 contagi e 13 morti: a Roma 1.086 casi (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 1.745 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano inoltre altri 13 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.086. “oggi nel Lazio, su 4.305 tamponi molecolari e 10.645 tamponi antigenici per un totale di 14.950 tamponi, si registrano 1.745 nuovi casi positivi (-1.198), sono 13 i decessi (+11), 818 i ricoverati (+20), 51 le terapie intensive e 3.723 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%”, riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 518 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono 1.745 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 16 maggio. Si registrano inoltre altri 13. Ai nuovisono 1.086. “nel, su 4.305 tamponi molecolari e 10.645 tamponi antigenici per un totale di 14.950 tamponi, si registrano 1.745 nuovipositivi (-1.198), sono 13 i decessi (+11), 818 i ricoverati (+20), 51 le terapie intensive e 3.723 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%”, riferisce l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle24 ore. Asl1: sono 518 i nuovie 1 decesso. Asl2: ...

