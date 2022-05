Ucraina: intelligence Gb, 'Bielorussia non entra in guerra per evitare sanzioni' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Nonostante le precedenti ipotesi, le forze bielorusse non sono state coinvolte direttamente nel conflitto fino ad oggi. Tuttavia, il territorio bielorusso è stato utilizzato come trampolino di lancio per l'offensiva iniziale della Russia su Kiev e Chernihiv. La Russia ha anche effettuato attacchi aerei e missilistici dalla Bielorussia. È probabile che Alexander Lukashenko cerchi di evitare il coinvolgimento militare diretto a causa del rischio di sanzioni occidentali, oltre che per la reazione dell'Ucraina e il possibile malcontento dell'esercito bielorusso". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Nonostante le precedenti ipotesi, le forze bielorusse non sono state coinvolte direttamente nel conflitto fino ad oggi. Tuttavia, il territorio bielorusso è stato utilizzato come trampolino di lancio per l'offensiva iniziale della Russia su Kiev e Chernihiv. La Russia ha anche effettuato attacchi aerei e missilistici dalla. È probabile che Alexander Lukashenko cerchi diil coinvolgimento militare diretto a causa del rischio dioccidentali, oltre che per la reazione dell'e il possibile malcontento dell'esercito bielorusso". Lo scrive su Twitter l'britannica.

