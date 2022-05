Senza gas russo l’economia italiana andrà a picco. Lo dice Putin? No, lo prevede la Commissione Ue (Di lunedì 16 maggio 2022) Le prospettive dell’economia italiana rimangono “soggette a pronunciati rischi al ribasso“. In particolare, “essendo l’Italia uno dei maggiori importatori di gas naturale russo tra i Paesi Ue, sarebbe gravemente colpita da improvvise interruzioni delle forniture”. No, non è propaganda russa, ma amara verità certificata dalla Commissione Europea, nelle previsioni economiche di primavera diffuse oggi. A dispetto del facile ottimismo di qualcuno che nel governo la faceva facile, sulle sanzioni alla Russia, come il ministro della Transizione ecologica Cingolani. Anche Gentiloni ha scoperto che le sanzioni fanno male a noi Se le forniture di gas dalla Russia dovessero essere tagliate, l’economia europea andrebbe incontro ad una “crescita negativa”, cioè andrebbe in recessione, conferma il commissario Ue ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Le prospettive delrimangono “soggette a pronunciati rischi al ribasso“. In particolare, “essendo l’Italia uno dei maggiori importatori di gas naturaletra i Paesi Ue, sarebbe gravemente colpita da improvvise interruzioni delle forniture”. No, non è propaganda russa, ma amara verità certificata dallaEuropea, nelle previsioni economiche di primavera diffuse oggi. A dispetto del facile ottimismo di qualcuno che nel governo la faceva facile, sulle sanzioni alla Russia, come il ministro della Transizione ecologica Cingolani. Anche Gentiloni ha scoperto che le sanzioni fanno male a noi Se le forniture di gas dalla Russia dovessero essere tagliate,europea andrebbe incontro ad una “crescita negativa”, cioè andrebbe in recessione, conferma il commissario Ue ...

