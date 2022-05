Rugani sempre più vicino all’addio: spunta una grosso nome dell’Inghilterra (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juve non farà più parte del futuro di Daniele Rugani, con il toscano che ormai è pronto ad andarsene magari proprio in Inghilterra. Pensare a ciò che accadrà parla Juventus del futuro assolutamente molto difficile molto complicato , tanto è vero che bianconeri in questo momento sono cercando di rinnovare sempre di più la squadra che verrà , con Daniele Rugani che con tutto probabilità non far assolutamente parte di quella formazione se dovrà cercare a tutti i costi di tornare ai livelli che tutti i tifosi hanno sempre amato nel corso della gloriosa storia della Signora. Daniele Rugani Juventus (Ansa Foto)Nel 2015 la Juventus decide di acquistare Daniele Rugani dall’Empoli, un acquisto che sembrava tutti gli effetti poter rivelarsi decisivo per il futuro dei bianconeri, dato che ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juve non farà più parte del futuro di Daniele, con il toscano che ormai è pronto ad andarsene magari proprio in Inghilterra. Pensare a ciò che accadrà parla Juventus del futuro assolutamente molto difficile molto complicato , tanto è vero che bianconeri in questo momento sono cercando di rinnovaredi più la squadra che verrà , con Danieleche con tutto probabilità non far assolutamente parte di quella formazione se dovrà cercare a tutti i costi di tornare ai livelli che tutti i tifosi hannoamato nel corso della gloriosa storia della Signora. DanieleJuventus (Ansa Foto)Nel 2015 la Juventus decide di acquistare Danieledall’Empoli, un acquisto che sembrava tutti gli effetti poter rivelarsi decisivo per il futuro dei bianconeri, dato che ...

doctor_mic82 : @JPosata @SCUtweet Mi toglie il fatto che x avere lui in rosa non abbiamo tenuto Demiral e ci siamo ritrovati a gio… - Insultoimenomat : @Trasis874 @GiovaAIbanese Apparte il fatto che questo è un account fake, Pirlo ha subito 50 goal con Chiellini Bonu… - fRa_gAv : @AndGad2010 [...] un Bonucci in fase calante e soprattutto un Rugani da rivitalizzare dopo un'annata abbastanza pia… - Mauri71o : RT @pauloflorenz: Gli impresentabili: - #Sandro - #desciglio - #Rugani - #Kean I sempre rotti: - #Danilo - #Pellegrini - #Dybala - #Arth… - Andresh88juve : RT @pauloflorenz: Gli impresentabili: - #Sandro - #desciglio - #Rugani - #Kean I sempre rotti: - #Danilo - #Pellegrini - #Dybala - #Arth… -