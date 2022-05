Quest' uomo? Mondo sconvolto | ha 100 anni | in quanti secondi è riuscito a correre i cento metri | Video

(Di lunedì 16 maggio 2022) L'età non conta, e Lester Wright lo sa molto bene. L'eroe, perché di un eroe si tratta, ha ben 100e a inizio maggio èa battere il record deldei 100in 26.34, mostrando poi i muscoli al traguardo. L'impresa incredibile dell'è avvenuta ai Penn di Philadelphia, battendo i suoi avversari di 86 e 92. Era stata la ma moglie di Wright a spronarlo: "Se vuoi andare a fare una gara dovresti davveroe vincere". Detto fatto. Lui è andato fino in fondo è ha portato a casa la vittoria. Orgoglio italiano invece era stato Giuseppe Ottaviani, l'unico centenario ala praticare il salto triplo nella categoria M100 con incursioni in 11 diverse specialità dell'atletica leggera. Giuseppe è poi morto nel 2020. ...

