Questa specie sta scomparendo | la colpa come al solito è del comportamento umano

I biologi marini della Marine Biological Association (MBA) e dell'università di Southampton stanno studiando da tempo un fenomeno biologico apparentemente inspiegabile. Gli squali balena diminuiscono di numero anno dopo anno. Qualcuno o qualcosa li sta decimando… Negli ultimi anni, in molti angoli del mondo, si assiste alla sparizione progressiva dello squalo balena. Che cosa sta accadendo al più grande pesce della Terra? Lo squalo balena è il pesce più grande del mondo, ed è a rischio estinzione. Ecco per quale motivo (wikipedia) – www.curiosauro.itEcco come li stanno decimando Secondo i ricercatori marini i responsabili che stanno decimando gli squali balena (Rhincodon typus) sono meccanici. La loro ipotesi è che c'entrino le eliche delle navi. Questi strumenti stanno davvero decimando gli squali balena? Quali prove ci sono? Non esiste un registro che tenga conto di ...

