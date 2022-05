Motocross, Mattia Guadagnini: “Debutto difficile, ma mi sono divertito molto! Cambio di categoria scelta giusta” (Di lunedì 16 maggio 2022) Si apre con un incoraggiante ottavo posto overall nel Gran Premio di Sardegna 2022 l’avventura di Mattia Guadagnini nella classe MXGP del Mondiale Motocross. Il giovane pilota veneto della GasGas si è reso protagonista di un bel weekend sulla sabbia di Riola Sardo all’esordio assoluto nella 450, dopo aver deciso di lasciare a stagione in corso la MX2 per cominciare fin da subito il periodo di adattamento alla nuova categoria in vista del campionato 2023. Il veneto classe 2002 ha messo in mostra una buona velocità fin dalle prove cronometrate del sabato, commettendo poi qualche errore di inesperienza nelle manche ma portando a casa comunque un 11° posto in gara-1 ed un notevole 8° in gara-2, nonostante delle partenze abbastanza complesse. “E’ stato un Debutto difficile, ma mi ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Si apre con un incoraggiante ottavo posto overall nel Gran Premio di Sardegna 2022 l’avventura dinella classe MXGP del Mondiale. Il giovane pilota veneto della GasGas si è reso protagonista di un bel weekend sulla sabbia di Riola Sardo all’esordio assoluto nella 450, dopo aver deciso di lasciare a stagione in corso la MX2 per cominciare fin da subito il periodo di adattamento alla nuovain vista del campionato 2023. Il veneto classe 2002 ha messo in mostra una buona velocità fin dalle prove cronometrate del sabato, commettendo poi qualche errore di inesperienza nelle manche ma portando a casa comunque un 11° posto in gara-1 ed un notevole 8° in gara-2, nonostante delle partenze abbastanza complesse. “E’ stato un, ma mi ...

