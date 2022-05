Migliorano i rapporti tra Turchia e Arabia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha iniziato, giovedì 28 aprile, una storica visita di due giorni inSaudita su invito del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, a meno di quattro anni dalla rottura delle relazioni causata dall’accusa alla leadership di Riyadh di aver commissionato l’uccisione dell’editorialista del Washington Post avvenuta nel consolato saudita a Istanbul nel 2018 . Intanto credce la preoccupazione di Ankara per il prolungamento della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina come espresso anche in Italia dall’Ambasciatore turco Hakki Akil . Il presidente Erdo?an vuole arrivare per le presidenziali nell’anno elettorale del 2023 in maniera tranquilla, ma teme che la politica di equilibrio tra Occidente e Russia, fin qui perseguita dalla sua amministrazione, possa non reggere nel tempo mentre il rischio di una estensione del conflitto ...