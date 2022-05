Advertising

FattoAlimentare : ??#Coop, arrivano sugli scaffali 5.000 nuovi prodotti a marchio. Cambia il carrello della spesa Leggi qui ??… - fisco24_info : Brisigotti (Coop): 'L'aumento dei prezzi è la nostra principale preoccupazione': (Adnkronos) - Domenico Brisigotti,… - fisco24_info : Coop rivoluzione i suoi prodotti a marchio: (Adnkronos) - Nei prossimi due anni soci e consumatori troveranno sugli… - fisco24_info : Pedroni (Coop Italia): 'Marchio Coop, una svolta per favorire i consumatori': (Adnkronos) - Marco Pedroni, presiden… - happyproudpuppy : RT @GianniCuperIoPD: Alla fine Twitter lo comprerà la Coop e faremo i tweet progressisti col marchio Fior Fiore. -

Marco Pedroni, presidente diItalia, illustra le novità che per i prossimi due anni coinvolgeranno i prodotti a. Una vera e propria rivoluzione con gli scaffali che accoglieranno circa 5000 nuovi prodotti che innoveranno l'offerta del 50%. 16 maggio 2022Nei prossimi due anni soci e consumatori troveranno sugli scaffali circa 5000 nuovi prodotti ache innoveranno l'offerta del 50%. Innovazione e sostenibilità sono alla base di un progetto che non dimentica le preoccupazioni dei consumatori in un periodo delicato per l'economia ...(Adnkronos) - Domenico Brisigotti, direttore commerciale food di Coop Italia, spiega come, la rivoluzione dei prodotti a marchio Coop con circa 5000 novità sugli scaffali nei prossimi due anni, potrà ...Il cambio non passerà certamente inosservato, in alcuni segmenti come il caffè ci saranno 57 varianti, per lo yogurt oltre cento. Un assaggio di quanto sta per accadere è avvenuto alla fine del 2021, ...