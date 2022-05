Advertising

LocalPage3 : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - TV7Benevento : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - - FGuardiella : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - italiaserait : Malattie rare, Cariplo e Telethon finanziano un progetto di ricerca Neuromed - OssMalattieRare : ?? In Italia, l'associazione Lisclea Lichen Scleroatrofico, nata dall'esperienza di un gruppo facebook, è l’unica a… -

Roma, 16 mag. - Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e, un finanziamento delle Fondazioni Cariplo e Telethon. Il progetto scelto, uno dei ventiquattro selezionati in Italia tra gli oltre duecento candidati, punterà all'identificazione di ...Approfondire l'analisi degli aspetti genetici e i meccanismi molecolari oggi ancora in gran parte sconosciuti ma potenzialmente utili per favorire lo sviluppo di nuove terapie per le. È questo l'obiettivo di Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon che hanno stanziato 5,7 milioni di euro per 24 progetti finalizzati alla ricerca di base sulle, ...Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica ...11:49:57 Assegnato alla Fondazione Neuromed, con il progetto presentato dal dottor Vittorio Maglione, del Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare, un finanziamento delle Fondazioni Cariplo e Tele ...