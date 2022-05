“Ma quindi è vero”. Paolo Bonolis, se n’è parlato tanto e ora c’è finalmente la conferma (Di lunedì 16 maggio 2022) Se n’è parlato per diverse settimane, ma adesso sembra che si è giunti ad una conclusione. Ci riferiamo alle voci su Paolo Bonolis e Ciao Darwin, la sua storica trasmissione che è andata in onda l’ultima volta tre anni fa. Da un lato c’è chi aveva rivelato che fosse in programma una nuova edizione e chi dall’altro aveva smentito. Adesso pare che si sia arrivati ad una decisione definitiva, sebbene si resti in attesa della comunicazione ufficiale. Ma a dire tutto è stato un sito più che attendibile. Ma non solo notizie su Ciao Darwin. Pochi giorni fa si è appreso che Paolo Bonolis sarà nonno per la seconda volta. Stefano Bonolis, il suo secondogenito e fratello maggiore di Martina, sta per diventare papà come mostra la foto condivisa dalla moglie. Candice Hansen ha postato sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Se n’èper diverse settimane, ma adesso sembra che si è giunti ad una conclusione. Ci riferiamo alle voci sue Ciao Darwin, la sua storica trasmissione che è andata in onda l’ultima volta tre anni fa. Da un lato c’è chi aveva rivelato che fosse in programma una nuova edizione e chi dall’altro aveva smentito. Adesso pare che si sia arrivati ad una decisione definitiva, sebbene si resti in attesa della comunicazione ufficiale. Ma a dire tutto è stato un sito più che attendibile. Ma non solo notizie su Ciao Darwin. Pochi giorni fa si è appreso chesarà nonno per la seconda volta. Stefano, il suo secondogenito e fratello maggiore di Martina, sta per diventare papà come mostra la foto condivisa dalla moglie. Candice Hansen ha postato sul suo ...

Advertising

borghi_claudio : Questione OMS - Trattato pandemico. *** Premessa *** Non è la mia materia quindi vi do una mia interpretazione in… - AlbertoBagnai : #èlitaliachevogliamo non è roba da ??, da pandemici, ecc. Tutta gente che si è svegliata solo quando è stata toccata… - Massimiliano754 : @GiovaQuez È vero quindi il detto: i testicoli vanno sempre in coppia. - MariannaMaryed : @AldoBenin85 @PPFA Ti dico una notizia importante e forse che non ti è chiara. In una relazione sana è vero che ci… - kruniciano : @JoviAcm2 È vero che sono alti però stai ospitando la prima in classifica che molto probabilmente (????) si laureerà… -