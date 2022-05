Le 7 canzoni di Chiellini | i brani con cui saluterà la Juventus

Advertising

juventusfc : ?? ???? ???????????? ?????? ????????????????! ?? Scopri la playlist di @chiellini su @SpotifyItaly ?? - BadarJFC524 : RT @juventusfc: ?? ???? ???????????? ?????? ????????????????! ?? Scopri la playlist di @chiellini su @SpotifyItaly ?? - loredanapapa2 : RT @juventusfc: ?? ???? ???????????? ?????? ????????????????! ?? Scopri la playlist di @chiellini su @SpotifyItaly ?? - LUKISM0 : pure le canzoni per Chiellini, IMPOSSIBILE vincere - yoshi5477 : RT @juventusfc: ?? ???? ???????????? ?????? ????????????????! ?? Scopri la playlist di @chiellini su @SpotifyItaly ?? -

TUTTO mercato WEB

Settescelte da: si parte con " Ragazzo fortunato", di Jovanotti, per proseguire con " Tusa " di Karol G. Si continua poi con Cesare Cremonini e la sua " Buon viaggio ", per ...... nel penultimo appuntamento della stagione con " C'è Posta per Te " , il people - show condotto da Maria De Filippi , saranno infatti ospiti i due calciatori Leonardo Bonucci e Giorgioe lo ... Lo spoiler della Juventus. Ecco le 7 canzoni con cui Chiellini saluterà lo Stadium La playlist del difensore e capitano della Nazionale nel giorno dell'addio alla Juventus, nel match contro la Lazio ...La Juventus su Twitter ha pubblicato una playlist di 7 canzoni che accompagneranno il tributo dello Stadium al capitano Giorgio Chiellini questa sera. "La musica del capitano".