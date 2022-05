La Moviola del CorSport: Osimhen ammette il fallo di mano e salva un Fabbri poco lucido (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non sufficiente l’internazionale Fabbri, non lucido dal punto di vista disciplinare (Yeboah sulla rimessa di Ospina è giallo sempre”. Lo scrive Edmondo Pinna nella Moviola del CorSport a proposito di Napoli-Genoa. Per fortuna del direttore di gara Osimhen ha ammesso di aver toccato il pallone con la mano, così da far annullare il rigore che l’arbitro aveva inizialmente concesso contro il Genoa. “Assegna un rigore al Napoli per un fallo di mano di Osimhen, che con onestà ammette e fa cambiare idea”: Giusto ripetere il rigore sbagliato da Insigne, decisione su cui ha influito il Var. “Il Var lo fa ripetere per invasione simultanea: netta quella di Di Lorenzo, più sulla proiezione quella di Bani e Hernani”. A ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non sufficiente l’internazionale, nondal punto di vista disciplinare (Yeboah sulla rimessa di Ospina è giallo sempre”. Lo scrive Edmondo Pinna nelladela proposito di Napoli-Genoa. Per fortuna del direttore di garaha ammesso di aver toccato il pallone con la, così da far annullare il rigore che l’arbitro aveva inizialmente concesso contro il Genoa. “Assegna un rigore al Napoli per undidi, che con onestàe fa cambiare idea”: Giusto ripetere il rigore sbagliato da Insigne, decisione su cui ha influito il Var. “Il Var lo fa ripetere per invasione simultanea: netta quella di Di Lorenzo, più sulla proiezione quella di Bani e Hernani”. A ...

