Jake Daniels fa coming out: "È stata una lotta, non voglio più mentire. Ora mi sento libero" (Di lunedì 16 maggio 2022) "Ora è il momento giusto per farlo. Lo so da quando avevo cinque, sei anni, quindi è da molto tempo che convivo con la bugia. A quell'età pensi che un giorno, quando sarai più grande, avrai una ragazza, cambierai e tutto andrà bene. Ma non funziona così. Ho avuto ragazze per far credere che fossi etero; non ero pronto ed è stata una lotta, ma non voglio più mentire". Comincia così il lungo racconto di Jake Daniels, affidato ai microfoni di Sky UK. L'attaccante classe 2005 del Blackpool ha infatti voluto rendere pubblica la propria omosessualità, per dare il proprio contributo ad un argomento che purtroppo nel mondo del calcio è ancora un tabù. Aprirsi è stato un sollievo, come racconta lo stesso Daniels: "L'ho detto a mia madre e a mia sorella. Il giorno dopo abbiamo ...

