Hunger Games: Tom Blyth sarà Coriolanus Snow nel film prequel

L'attore Tom Blyth avrà il ruolo di Coriolanus Snow nel film prequel di Hunger Games tratto dal libro Ballata dell'usignolo e del serpente. Il film prequel di Hunger Games, La Ballata dell'usignolo e del serpente, ha trovato il suo protagonista: Tom Blyth sarà infatti l'interprete di Coriolanus Snow. L'attore è attualmente il protagonista della serie Billy the Kid, progetto realizzato per l'emittente americana Epix. La storia raccontata in Hunger Games: the Ballad of Songbirds and snakes è ambientata 64 anni prima della trilogia originale.

