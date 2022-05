"Ha chiesto a Putin di farsi da parte. E lui...". Kulikov, la rivelazione sul "golpe lungo": così Biden ha scatenato la guerra totale? (Di lunedì 16 maggio 2022) L'America aveva già deciso di distruggere Vladimir Putin già molti anni fa. "Questo è il presupposto da cui parto", riflette Dimitry Kulikov, politologo e conduttore tv russo in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. "Nel 2011 Joe Biden, vice di Obama, venne a Mosca e si era incontrato con la cosiddetta opposizione russa. In seguito a questo incontro, avevano condiviso le parole di Biden e parlato del fatto che il vicepresidente americano avrebbe voluto chiedere a Putin di non presentarsi alle elezioni del 2012. Dal mio punto di vista si è trattato del momento in cui gli Stati Uniti d'America hanno preso la decisione di cambiare le strutture del potere della Russia, dal momento che Putin ha voluto ricandidarsi nel 2012 avendo tra l'altro una vittoria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) L'America aveva già deciso di distruggere Vladimirgià molti anni fa. "Questo è il presupposto da cui parto", riflette Dimitry, politologo e conduttore tv russo in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. "Nel 2011 Joe, vice di Obama, venne a Mosca e si era incontrato con la cosiddetta opposizione russa. In seguito a questo incontro, avevano condiviso le parole die parlato del fatto che il vicepresidente americano avrebbe voluto chiedere adi non presentarsi alle elezioni del 2012. Dal mio punto di vista si è trattato del momento in cui gli Stati Uniti d'America hanno preso la decisione di cambiare le strutture del potere della Russia, dal momento cheha voluto ricandidarsi nel 2012 avendo tra l'altro una vittoria ...

