Guerra in Ucraina, Zelensky ringrazia i militari arrivati al confine con la Russia: “Prendetevi cura di voi” – Video (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ai ragazzi di Kharkiv, 227esimo battaglione, 127esima brigata della difesa territoriale dell’Ucraina vi esprimo la gratitudine di tutti gli ucraini, di tutti, mia, della mia famiglia. La mia gratitudine non ha limiti, auguro a tutti una buona salute, Prendetevi cura di voi. Grazie ai vostri genitori, ben fatto e grazie a tutti i soldati come voi! Gloria all’Ucraina!”. In un Videomessaggio pubblicato sul suo account Instagram, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si congratula con le truppe che, secondo il ministero della Difesa ucraino, hanno ripreso il controllo del territorio al confine russo vicino alla seconda città più grande del paese, Kharkiv, che è stata costantemente sotto tiro dall’inizio dell’invasione di Mosca. Il ministero della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ai ragazzi di Kharkiv, 227esimo battaglione, 127esima brigata della difesa territoriale dell’vi esprimo la gratitudine di tutti gli ucraini, di tutti, mia, della mia famiglia. La mia gratitudine non ha limiti, auguro a tutti una buona salute,di voi. Grazie ai vostri genitori, ben fatto e grazie a tutti i soldati come voi! Gloria all’!”. In unmessaggio pubblicato sul suo account Instagram, il presidente dell’Volodymyrsi congratula con le truppe che, secondo il ministero della Difesa ucraino, hanno ripreso il controllo del territorio alrusso vicino alla seconda città più grande del paese, Kharkiv, che è stata costantemente sotto tiro dall’inizio dell’invasione di Mosca. Il ministero della ...

