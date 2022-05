Graduatorie ATA seconda fascia: illegittimo non inserire chi raggiunge i 30 giorni di servizio. Sentenza Tar Campania (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ illegittima l’indizione del concorso per soli titoli, finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione delle Graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” che non ha aggiornato le Graduatorie provinciali ad esaurimento, così impedendo l’ingresso a coloro che avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. Lo ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sez. IV, Sentenza 27 dicembre 2021, n. 8245). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) E’ illegittima l’indizione del concorso per soli titoli, finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione dellepermanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” che non ha aggiornato leprovinciali ad esaurimento, così impedendo l’ingresso a coloro che avevano prestatoper 30nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. Lo ha statuito il Tribunale Amministrativo Regionale della(Sez. IV,27 dicembre 2021, n. 8245). L'articolo .

