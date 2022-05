Giampaolo: «Il rinnovo non significa nulla. Ora tocca alla squadra» (Di lunedì 16 maggio 2022) Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match: «Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili» Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. QUAGLIARELLA – «Quando un giocatore arriva a 39 anni ed è nelle condizioni di Quagliarella, la risposta è quella lì. È un grande professionista tanto legato a questa maglia, l’ho trovato più maturo e migliorato. Oggi mi aiuta anche nel parlare ai calciatori. In più ha fatto ancora una volta un gran gol: quei colpi li ha solo lui». SALVEZZA – «Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili e si è visto oggi. Ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La Fiorentina invece si giocava l’Europa e il carico mentale ha fatto la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match: «Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili» Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match vinto contro la Fiorentina. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. QUAGLIARELLA – «Quando un giocatore arriva a 39 anni ed è nelle condizioni di Quagliarella, la risposta è quella lì. È un grande professionista tanto legato a questa maglia, l’ho trovato più maturo e migliorato. Oggi mi aiuta anche nel parlare ai calciatori. In più ha fatto ancora una volta un gran gol: quei colpi li ha solo lui». SALVEZZA – «Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili e si è visto oggi. Ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La Fiorentina invece si giocava l’Europa e il carico mentale ha fatto la ...

