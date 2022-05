George Ezra arriva in Italia in un’unica data a Milano (Di lunedì 16 maggio 2022) arriva in Italia per un’unica imperdibile data del suo tour, il pluripremiato cantautore inglese George Ezra venerdì 24 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di Milano. Tornato sulle scene con il singolo “Anyone For You”, che ha scalato le classifiche radiofoniche Italiane ed europee, e dopo “Green Green Grass”, il secondo brano estratto dal nuovo album “Gold Rush Kid” in uscita il prossimo 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara’s”, George Ezra ha annunciato recentemente un tour che si terrà nelle arene del Regno Unito e partirà a settembre, anticipato dallo speciale concerto di luglio al Finsbury Park di Londra. George Ezra e la collaborazione con YouTube Music ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022)inperimperdibiledel suo tour, il pluripremiato cantautore inglesevenerdì 24 febbraio 2023 al Mediolanum Forum di. Tornato sulle scene con il singolo “Anyone For You”, che ha scalato le classifiche radiofonichene ed europee, e dopo “Green Green Grass”, il secondo brano estratto dal nuovo album “Gold Rush Kid” in uscita il prossimo 10 giugno a distanza di quattro anni da “Staying At Tamara’s”,ha annunciato recentemente un tour che si terrà nelle arene del Regno Unito e partirà a settembre, anticipato dallo speciale concerto di luglio al Finsbury Park di Londra.e la collaborazione con YouTube Music ...

