Genoa in Serie B, un fallimento anche al fantacalcio: tutti i flop col Napoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la debacle di Napoli e la contestuale sconfitta del Cagliari contro l'Inter il Genoa saluta la Serie A dopo 15 anni. Il Grifone è stato condannato sostanzialmente da un attacco sterile (il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la debacle die la contestuale sconfitta del Cagliari contro l'Inter ilsaluta laA dopo 15 anni. Il Grifone è stato condannato sostanzialmente da un attacco sterile (il ...

Advertising

tancredipalmeri : Ma guarda i casi della vita, il Genoa retrocede peraltro senza aver avuto alcun punto per errori arbitrali, e lo fa… - GoalItalia : Il Genoa torna in Serie B dopo 15 anni ? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 37^ GIORNATA, CAGLIARI-INTER 1-3 GENOA ARITMETICAMENTE RETROCESSO, SAMP SALVA #SkySport #SerieA… - CalcioOggi : Genoa, Criscito e Zangrillo non usano giri di parole. La serie B è arrivata per via dei troppi errori - TUTTO merca… - BottaroR : RT @lucagenoa1893: Ieri per me e’ stato un doppio colpo al cuore, GENOA in serie b e purtroppo cori e prese per il culo da chi, fino a poco… -