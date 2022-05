Finlandia nella Nato, "un esercito fortissimo". Liimatainen: Baltico, che cosa ci aspetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Liisa Liimatainen, giornalista finlandese intervistata a Omnibus su La7, si è espressa in merito all'adesione della Finlandia nella Nato. Secondo la giornalista la scelta sarebbe stata spinta da un cambiamento dell'opinione pubblica: "Prima della crisi Ucraina- spiega la Liimatainen- c'era un quarto della popolazione che era favorevole per entrare, ora sono quasi tre quarti". Secondo la donna, anche se la Finlandia ha una lunga esperienza di convivenza con la Russia, quest'ultimo è un paese che vive ancorato al passato e che non si rende conto che, al contrario, la Finlandia è un paese moderno goverNato da una donna di 36 anni, con un governo "Dove i ministri partoriscono". La giornalista ha poi continuato: "Le forze armate finlandesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Liisa, giornalista finlandese intervistata a Omnibus su La7, si è espressa in merito all'adesione della. Secondo la giornalista la scelta sarebbe stata spinta da un cambiamento dell'opinione pubblica: "Prima della crisi Ucraina- spiega la- c'era un quarto della popolazione che era favorevole per entrare, ora sono quasi tre quarti". Secondo la donna, anche se laha una lunga esperienza di convivenza con la Russia, quest'ultimo è un paese che vive ancorato al passato e che non si rende conto che, al contrario, laè un paese moderno goverda una donna di 36 anni, con un governo "Dove i ministri partoriscono". La giornalista ha poi continuato: "Le forze armate finlandesi ...

