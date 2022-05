Eurovision Song Contest: storia e analisi di un fenomeno non solo musicale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Nel 2021 succede una cosa probabilmente inaspettata. A Rotterdam l’Italia vince la 65esima edizione dell’Esc (Eurovision Song Contest) e come da regolamento si aggiudica il diritto di organizzare l’edizione del 2022. Da qui parte un’odissea di scelte che ha portato all’evento svoltosi il 14 maggio 2022 a Torino, l’edizione n.66 dell’Eurovision, edizione unica sotto molti punti di vista, non tutti positivi. Ma procediamo con ordine. Come sempre accade in Italia dopo la vittoria dell’Italia nel 2021 ha avuto luogo il “salto sul carro dei vincitori”. L’Eurovision, schifato da tutta la critica musicale e sociale prima della vittoria dei Maneskin, diventa l’evento da cui non si può prescindere. Tutti devono mostrare di essere esperti, scrivendo e dicendo cose ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Nel 2021 succede una cosa probabilmente inaspettata. A Rotterdam l’Italia vince la 65esima edizione dell’Esc () e come da regolamento si aggiudica il diritto di organizzare l’edizione del 2022. Da qui parte un’odissea di scelte che ha portato all’evento svoltosi il 14 maggio 2022 a Torino, l’edizione n.66 dell’, edizione unica sotto molti punti di vista, non tutti positivi. Ma procediamo con ordine. Come sempre accade in Italia dopo la vittoria dell’Italia nel 2021 ha avuto luogo il “salto sul carro dei vincitori”. L’, schifato da tutta la criticae sociale prima della vittoria dei Maneskin, diventa l’evento da cui non si può prescindere. Tutti devono mostrare di essere esperti, scrivendo e dicendo cose ...

