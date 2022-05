De Paola | “ADL ragiona da imprenditore | cerca di sminuire i trionfi di Ferlaino”

Advertising

tuttonapoli : De Paola contro ADL: 'Sminuisce Ferlaino, ma contano i trionfi e lui non ha spirito agonistico' - Andrea_AdL : RT @ASRomaMe: La giro come mi é arrivata: Un amico è stato sorteggiato per il biglietto della finale, ma è lo stesso giorno del suo matri… -

Tutto Napoli

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De, giornalista: "Dybala se n'è voluto andare dalla Juve. Il Napoli non so se potrà pagare un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro più bonus. Ma ad oggi, per chi può, Dybala è un affare. Il ......Salomoni, insieme al presidente UPI Emilia - Romagna Gian Domenico Tomei e al presidente ... successo organizzativo Assemblea Cgil segna ripartenza del PalacongressiCobas: 'Vittoria ... De Paola contro ADL: "Sminuisce Ferlaino, ma contano i trionfi e lui non ha spirito agonistico" Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio si è soffermato anche su Aurelio De Laurentiis: “Ragiona da manager e imprenditore, un’altra ...Non si tiene niente e dice in maniera diretta ciò che pensa sempre”. Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, critica la gestione De Laurentiis, il giornalista ai microfoni d ...