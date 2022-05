Dà fuoco all' appartamento | la compagna si lancia giù per salvarsi

Advertising

TizianaFerrario : #Putin alla parata di Mosca ricorda la vittoria sul nazismo e ribadisce che le forze russe stanno difendendo la mad… - annalovesjuve : RT @antosalatino: Ci sarà di certo una nuova avventura per Paulo #Dybala,ma la sua carriera sarà marchiata a fuoco dai nostri colori ????… - infoitinterno : Biella, “uomo dà fuoco all’appartamento. La compagna si lancia dalla finestra per sfuggire alle… - giudittasborgi : “Fonti Usa riferiscono della trattativa: non più il ritiro delle truppe dai territori separatisti del Donbass, ma u… - tripalosky99 : @SandroSca Sandro sono 6 mesi che vai a fuoco no stop, quando hai intenzione di smettere? Pensa anche all'ambiente,… -

... andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, è stato'insegna di emozioni al cardiopalmo per i ... bella voce), a seguire Alex esegue il singolo Non siamo soli (voto 8, è a), seguito poi da ...... mentre si combatteva in Donbass e l'Occidente se ne restava sulle sue, ma di fronte'avanzata ... Ciò mentre in via parallela più d'uno soffia sul. Il "cupio dissolvi" non servirà a nessuno, ...Auto fuori strada stamattina ad Abbiadori (Arzachena) dove lungo la Provinciale 59 si è verificato un incidente stradale. Per soccorrere la donna al volante, intorno alle 7.15, sono intervenuti i vigi ...Un uomo avrebbe dato fuoco all’appartamento della compagna (con la quale non conviveva da molto tempo), restando poi intossicato dal fumo. La donna, per sfuggire alle fiamme, si è gettata dal balcone: ...