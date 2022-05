Carlos Sainz carica la Ferrari: “A Montmelò voglio vincere” (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è un buon momento per Carlos Sainz, oscurato dal grande avvio del compagno di squadra Charles Leclerc. Il numero cinquantacinque della Ferrari non ha dimostrato di avere un grande ritmo gara e la fortuna non sembra essere, davvero, dalla sua parte: tra incidenti ed errori, infatti, sono diversi i ritiri e le gare compromesse. Lo spagnolo, per la sua rinascita, ha fortemente puntato il Gran Premio di Spagna (quello di casa sua) di Formula 1 che si correrà sul tracciato di Montmelò. Ecco cosa ha detto l’iberico in una recente intervista. Le parole di Carlos Sainz di Ferrari “È una settimana intensa, ma anche molto divertente, mi godrò il GP di Spagna come non l’ho mai fatto finora: avrò la prima vera possibilità di lottare per il podio e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è un buon momento per, oscurato dal grande avvio del compagno di squadra Charles Leclerc. Il numero cinquantacinque dellanon ha dimostrato di avere un grande ritmo gara e la fortuna non sembra essere, davvero, dalla sua parte: tra incidenti ed errori, infatti, sono diversi i ritiri e le gare compromesse. Lo spagnolo, per la sua rinascita, ha fortemente puntato il Gran Premio di Spagna (quello di casa sua) di Formula 1 che si correrà sul tracciato di. Ecco cosa ha detto l’iberico in una recente intervista. Le parole didi“È una settimana intensa, ma anche molto divertente, mi godrò il GP di Spagna come non l’ho mai fatto finora: avrò la prima vera possibilità di lottare per il podio e di ...

