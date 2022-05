Brexit: prima mossa di Johnson per la modifica unilaterale del protocollo (Di lunedì 16 maggio 2022) LONDRA – . Missione del primo ministro inglese oggi in Irlanda del Nord, impegnato a incontrare i leader dei maggiori partiti locali per cercare di sbloccare lo stallo politico innescato nella più piccola e turbolenta nazione del Regno Unito dallo scontro sul protocollo post Brexit L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Variante Omicron, Johnson valuta nuove restrizioni Nuove polemiche su Johnson: festa di compleanno a Downing Street 70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri di Boris Johnson Partygate: Johnson, “Mi scuso con tutto il cuore” Gibilterra sara’ Inghilterra o Spagna? Brexit e Europa Johnson, troppi senzatetto in Gran Bretagna Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 16 maggio 2022) LONDRA – . Missione del primo ministro inglese oggi in Irlanda del Nord, impegnato a incontrare i leader dei maggiori partiti locali per cercare di sbloccare lo stallo politico innescato nella più piccola e turbolenta nazione del Regno Unito dallo scontro sulpostL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Variante Omicron,valuta nuove restrizioni Nuove polemiche su: festa di compleanno a Downing Street 70esimo del regno di Elisabetta, gli auguri di BorisPartygate:, “Mi scuso con tutto il cuore” Gibilterra sara’ Inghilterra o Spagna?e Europa, troppi senzatetto in Gran Bretagna

