(Di lunedì 16 maggio 2022) Il bomber del Real Madrid Karimha parlato deldi vincere ilKarim, attaccante del Real Madrid, a margine dell’evento per l’assegnazione dei premi Unfp ha parlato deldi vincere il– «Certo che penso al, queste sono cose importanti per i giocatori. Personalmente è un, lo dico da tempo. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Ed è lo stessovolta. Miun po’volta. L’scorso sono arrivato 4°, non ero lontano. Quest’sono salito ...

Advertising

CalcioNews24 : #Benzema punta con decisione il Pallone d'oro - sportface2016 : #Benzema: 'Pallone d'oro? Ci penserò durante le vacanze. Sarebbe un sogno' - hakittemurt : Benzema pallone d’oro, e boston campione nba mi ammorbidiscono il rammarico scudetto, speriamo che entrino questi due obbiettivi - hakittemurt : Stanno cercando di propsare lui e salah in tutti i modi contro benzema per il pallone d’oro... vabene - piergio71 : @VincenzoOrab96 Ronaldo fa sempre 30 goal a campionato a 37 anni, Modric si sta@giocando la finale Champions a 26,… -

Calcio News 24

Il bomber del Real Madrid Karimha parlato del sogno di vincere ild'oro Karim, attaccante del Real Madrid, a margine dell'evento per l'assegnazione dei premi Unfp ha parlato del sogno di vincere ild'oro. SOGNOD'ORO - "Certo che ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'd'Oro... Benzema: «Pallone d’oro Un sogno. Ogni anno mi avvicino di più» Intervenuto a margine della cerimonia di assegnazione dei premi Unfp, Karim Benzema ha parlato del suo futuro e della possibilità di vincere il prossimo pallone d'oro.Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, a margine dell’evento per l’assegnazione dei premi Unfp ha parlato del sogno di vincere il Pallone d’oro. SOGNO PALLONE D’ORO – «Certo che penso al Pallone d ...