Basket, playoff Serie A1 2021/2022: spettacolo al PalaLeonessa, Brescia batte Sassari in gara-1 (Di lunedì 16 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di Basket. Al PalaLeonessa va in scena una partita memorabile, che si spera essere di buon auspicio per il prosieguo della Serie. Vincono gli attacchi tra due delle migliori squadre in tal senso, e l’intensità è altissima: 104-97 il risultato finale. TUTTI I RISULTATI DEI playoff CALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – Robinson trova subito la tripla, mentre per Brescia Della Valle è già elettrico: è lui a realizzare i primi otto punti della Leonessa, a cui si aggiunge la tripla di Mitrou-Long, con Bilan, ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) La cronaca e il tabellino di Germani-Banco di Sardegna, sfida valida come-1 dei quarti di finale deidellaA1di. Alva in scena una partita memorabile, che si spera essere di buon auspicio per il prosieguo della. Vincono gli attacchi tra due delle migliori squadre in tal senso, e l’intensità è altissima: 104-97 il risultato finale. TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIO QUARTI DI FINALE COMPOSIZIONE TABELLONI LA PARTITA – Robinson trova subito la tripla, mentre perDella Valle è già elettrico: è lui a realizzare i primi otto punti della Leonessa, a cui si aggiunge la tripla di Mitrou-Long, con Bilan, ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #playoff #SerieA1: spettacolo al PalaLeonessa, #Brescia batte #Sassari e fa sua gara-1 per 104-97 - accabadore : Vabbè, Gara1 è andata, complimenti alla @LeonessaBrescia #Basket #LBA #PlayOff Bravi. Complimenti. Ci vediamo dop… - Eurosport_IT : Brescia batte Sassari nell'ultima gara-1 in programma! Ecco il quadro dei playoff dopo la prima tornata! ?????… - SalvatoreAchenz : Quarti di finale playoff di basket ... Brescia Sassari ... arbitraggio pessimo ... una mattanza - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia il gran ballo dei playoff anche per Germani Brescia e Dinamo Sassari -