ATP Roma 2022: primi quarti per Sinner. Poche vittorie, ma i giovani ci sono. Splende il doppio Fognini-Bolelli (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la vittoria di Novak Djokovic in finale su Stefanos Tsitsipas si sono chiusi gli Internazionali d'Italia 2022. Un edizione del torneo di Roma che ha visto tra le file azzurre il solo Jannik Sinner spingersi oltre il secondo turno. Un bilancio, dunque, non propriamente positivo in termini di vittorie e risultati, ma certamente condizionato da alcuni fattori significativi. Il sorteggio non era stato certamente dei più fortunati fin dal primo turno per i tennisti italiani e poi hanno pesato le assenze di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che avrebbero potuto dare molto più lustro alla spedizione azzurra. Jannik Sinner è stato dunque il migliore, spingendosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale al Foro Italico. Lo stop è arrivato contro Stefanos ...

