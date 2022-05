Annuncio choc di Mara Venier, esperimento mai fatto prima: qualcosa bolle in pentola (Di lunedì 16 maggio 2022) Momenti d’oro per Mara Venier. La regina di Rai1 sembra pronta a uno stravolgimento epocale, l’Annuncio è stato dato in diretta: ecco cosa succederà Mara Venier (Raiplay)La conduttrice di Domenica In, chiamata “regina della domenica”, sembra in un periodo davvero d’oro. Nonostante già l’anno scorso Mara Venier avesse annunciato che si sarebbe ritirata dalla conduzione del programma domenicale, per stare di più in famiglia, quest’anno è nuovamente ceduta al proprio lavoro. Per lei, però, le cose stanno andando particolarmente bene. Durante la diretta di domenica 15 maggio, Mara Venier ha fatto un Annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Questo, soprattutto, apre le porte a uno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 16 maggio 2022) Momenti d’oro per. La regina di Rai1 sembra pronta a uno stravolgimento epocale, l’è stato dato in diretta: ecco cosa succederà(Raiplay)La conduttrice di Domenica In, chiamata “regina della domenica”, sembra in un periodo davvero d’oro. Nonostante già l’anno scorsoavesse annunciato che si sarebbe ritirata dalla conduzione del programma domenicale, per stare di più in famiglia, quest’anno è nuovamente ceduta al proprio lavoro. Per lei, però, le cose stanno andando particolarmente bene. Durante la diretta di domenica 15 maggio,haunche ha lasciato tutti a bocca aperta. Questo, soprattutto, apre le porte a uno ...

Advertising

rosaria_sara : 'Putin operato per un cancro', il nuovo annuncio choc sulle condizioni dello zar - banaedr : 'Putin operato per un cancro', il nuovo annuncio choc sulle condizioni dello zar - DoadyG : 'Putin operato per un cancro', il nuovo annuncio choc sulle condizioni dello zar - tommynino : 'Putin operato per un cancro', il nuovo annuncio choc sulle condizioni dello zar - msn_italia : 'Putin operato per un cancro', il nuovo annuncio choc sulle condizioni dello zar -