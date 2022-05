(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilè tornato alla grandissima: sferruzzare è l’hobby più cool! E, che ci crediate o meno,un capoè molto di moda. L’importante è portarlo senza sembrare uscite dal baule della nonna e farlo invece con il piglio giusto in fatto diqui qualche idea da copiare per portare i vostri capi(fatti o meno da voi) in modo super chic! Gilet Chicca Lualdi, top Akep, espadrillas Velasca, cintura Morfosisabbinare il: con il denim Il denim è una garanzia: con lui non sbagliate mai! Provate a mettere la vostra magliacon una mini in denim o con un paio di shorts e a completare il look con un accessorio coloratissimo. Se volete proprio essere trendy, aggiungerei anche un taglio ...

Advertising

DiLei

... gonne con frange, crop top ine un costume intero con stampa floreale. Tra gli accessori, ... Non potevano mancare due must dell'estate: le borse in rafia, dove riporreil necessario per ......non sottovalutate il. Per esempio, questo top color ciliegia ricamato della nuova collezione è in grado, da solo, di impreziosire anche il più minimal dei look. Ragazze, non è ancora! ... A tutto crochet: ecco come indossare gli intrecci con stile Vale tutto, purché sia fatto a mano e sia unico nel suo genere ... All’annuncio del premio era seguita una collezione tutta crochet, fino ad arrivare al celebre cardigan lavorato all’uncinetto in ...