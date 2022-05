Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2022 ore 07:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Viabilità DEL 15 MAGGIO 2022 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9.00 ALLE ORE 22.00 RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE, PER CONSENTIRE LO SVOLGERSI DI CELEBRAZIONI A SAN PIETRO, SARANNO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E POSSIBILI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLazioNE SULLE STRADE LIMITROFE LA BASILICA IL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO DELLA METRO B E B1 RESTERA’ INTERROTTO PER TUTTA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)DEL 15 MAGGIOORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, PER IL RESTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9.00 ALLE ORE 22.00 RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE, PER CONSENTIRE LO SVOLGERSI DI CELEBRAZIONI A SAN PIETRO, SARANNO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E POSSIBILI LIMITAZIONI ALLA CIRCONE SULLE STRADE LIMITROFE LA BASILICA IL TRASPORTO PUBBLICO: IL SERVIZIO DELLA METRO B E B1 RESTERA’ INTERROTTO PER TUTTA ...

Advertising

SLN_Magazine : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - infoitinterno : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-05-2022 - novasocialnews : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-05-2022 -

Genova, giovedì arriva il Giro d'Italia: come cambia la viabilità L'organizzazione della corsa comporterà alcune modifiche alla viabilità nella zona di arrivo già a ... Via Roma e Viale Emanuele Filiberto (Parcheggio Fornitori) Piazza De Ferrari, Via Petrarca, Piazza ... PIEDIMONTE MATESE " Sì a sedie e tavolini in piazza Roma, il Tar sospende la delibera di giunta: primo round al Bar Penza ...l'efficacia della delibera della giunta comunale di Piedimonte Matese sulla chiusura di piazza Roma.regolare licenza che è stata revocata dal Comune dopo le nuove disposizioni in materia di viabilità. Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2022 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews L'organizzazione della corsa comporterà alcune modifiche allanella zona di arrivo già a ... Viae Viale Emanuele Filiberto (Parcheggio Fornitori) Piazza De Ferrari, Via Petrarca, Piazza ......l'efficacia della delibera della giunta comunale di Piedimonte Matese sulla chiusura di piazza.regolare licenza che è stata revocata dal Comune dopo le nuove disposizioni in materia di