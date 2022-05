Traffico Roma del 15-05-2022 ore 15:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione per un incidente e coda di due chilometri sulla diramazione Sud tra l’allacciamento con la 1E Monteporzio in direzione del raccordo regolare nel complesso la circolazione cittadina Traffico incolonnato nei due sensi lungo via Pontina in prossimità dei cantieri di Castel di Decima No stamattina transito su carreggiata è ridotta nel sottopasso di Lungotevere Arnaldo da Brescia possibili rallentamenti nelle ore di maggior Traffico nel quartiere Trieste in corso una manifestazione di carattere commerciale e culturale a Piazza Caprera chiusa per l’intera giornata tra via delle Alpi e via degli Appennini manifestazione anche in Piazza della Balduina qui divieto di transito fino a stasera dettagli di queste di altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per un incidente e coda di due chilometri sulla diramazione Sud tra l’allacciamento con la 1E Monteporzio in direzione del raccordo regolare nel complesso la circolazione cittadinaincolonnato nei due sensi lungo via Pontina in prossimità dei cantieri di Castel di Decima No stamattina transito su carreggiata è ridotta nel sottopasso di Lungotevere Arnaldo da Brescia possibili rallentamenti nelle ore di maggiornel quartiere Trieste in corso una manifestazione di carattere commerciale e culturale a Piazza Caprera chiusa per l’intera giornata tra via delle Alpi e via degli Appennini manifestazione anche in Piazza della Balduina qui divieto di transito fino a stasera dettagli di queste di altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (… - muoversintoscan : ??In #A1 rallentamenti tra Valdarno e Arezzo verso Roma per traffico intenso #viabiliTOS - rome_sea : Bellissima la #ciclabile del #Lazio che passa per #Roma attraverso il tevere fino a #fiumicino . Peccato che non s… - emmerrekappa : che #fastandfurious sia diventato un film di fantascienza è palese ora che stanno effettuando le riprese a Roma, pe… -