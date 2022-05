Serena Bortone, il risveglio è dei peggiori: non doveva finire così (Di domenica 15 maggio 2022) Per Serena Bortone non è proprio uno dei momenti migliori. La conduttrice ha avuto a che fare con un dramma inaspettato La tanto amata conduttrice Serena Bortone ha avuto un risveglio davvero molto tragico. Una situazione inaspettata e che l’ha portata a dover fare i conti con una situazione inaspettata. Ecco cosa è successo. Serena Bortone è un volto noto soprattutto nei talk a carattere politico. Conosciamo molto bene la Serena Bortone nei panni di conduttrice della trasmissione Oggi è un altro giorno, ma del suo passato sappiamo ben poco. In particolar modo, siamo a conoscenza di un dettaglio molto importante. Serena Bortone ha avuto sin da giovane il sogno di diventare una ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 15 maggio 2022) Pernon è proprio uno dei momenti migliori. La conduttrice ha avuto a che fare con un dramma inaspettato La tanto amata conduttriceha avuto undavvero molto tragico. Una situazione inaspettata e che l’ha portata a dover fare i conti con una situazione inaspettata. Ecco cosa è successo.è un volto noto soprattutto nei talk a carattere politico. Conosciamo molto bene lanei panni di conduttrice della trasmissione Oggi è un altro giorno, ma del suo passato sappiamo ben poco. In particolar modo, siamo a conoscenza di un dettaglio molto importante.ha avuto sin da giovane il sogno di diventare una ...

Advertising

VincenzoScardi5 : @GioiaStefani Ma secondo me Mara l’avrà specificatamente detto a Coletta di non nominarla. Perché da Serena Bortone… - infoitcultura : Serena Bortone, la triste morte annunciata in diretta: “Purtroppo è scomparsa ieri” - zazoomblog : Dopo lospitata da Serena Bortone.... Bomba di Dagospia: Giorgia Soleri fa esplodere i Maneskin? - #lospitata… - vincentdeange15 : Lo sentite l'odore del napalm? Adesso però vediamo di non esagerare. Qui nessuno farà esplodere la band altrimenti… - FabryPanda91 : @iosonovince @RaiUno Serena Bortone però (rispetto alle altre citate) è 10 spanne sopra. -