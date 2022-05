Rabiot fuori dalla Juventus: Allegri lo ha già sostituito con lui (Di domenica 15 maggio 2022) Adrien Rabiot è fuori dal progetto Juve e quindi la squadra sta cercando delle novità per il prossimo anno ecco chi può arrivare a Torino. L’acquisto a parametro zero di Adrien Rabiot è stato assolutamente negativo per la Juventus che a questo punto si ritrova con un giocatore da dover piazzare per la prossima stagione con un contratto estremamente impegnativo è molto gravoso per le finanze della società, per questo motivo i bianconeri stanno cercando un giocatore che possa avere un contratto molto più idoneo al nuovo profilo che la società vuole dare alla squadra. Adrien Rabiot Juventus (Ansa Foto)Quando un giocatore viene venduto da una grande squadra come il Paris saint-germain e soprattutto considerando il fatto che Adrian Rabiot avrebbe potuto rappresentare un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 15 maggio 2022) Adriendal progetto Juve e quindi la squadra sta cercando delle novità per il prossimo anno ecco chi può arrivare a Torino. L’acquisto a parametro zero di Adrienè stato assolutamente negativo per lache a questo punto si ritrova con un giocatore da dover piazzare per la prossima stagione con un contratto estremamente impegnativo è molto gravoso per le finanze della società, per questo motivo i bianconeri stanno cercando un giocatore che possa avere un contratto molto più idoneo al nuovo profilo che la società vuole dare alla squadra. Adrien(Ansa Foto)Quando un giocatore viene venduto da una grande squadra come il Paris saint-germain e soprattutto considerando il fatto che Adrianavrebbe potuto rappresentare un ...

