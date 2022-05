Peste suina, il ricercatore dell’Ispra Guberti: “Non si trasmette all’uomo, ma il costo può essere altissimo. Fino all’1,5% del Pil” (Di domenica 15 maggio 2022) Non pericolosa per l’uomo, perché non trasmissibile, ma potenzialmente devastante per l’economia. Per capire quanto, basti pensare che la Peste suina, che colpì la Cina nell’agosto 2018, provocò una perdita di Pil pari all’1,5%. Ed è quello che rischia anche l’Italia se la malattia, che attacca e uccide velocissimamente i suini, non sarà capace di arginare le infezioni dei cinghiali che allo stato riguardano Roma (dentro il Grande raccordo anulare), parte della provincia di Genova e parte della provincia di Alessandria. Comunque è impossibile quantificare quanti siano gli animali infetti e proprio per questo è fondamentale che il sistema di sorveglianza funzioni al massimo. Vittorio Guberti, già professore all’Alma mater di Bologna, veterinario epidemiologo e attualmente primo ricercatore all’Istituto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Non pericolosa per l’uomo, perché non trasmissibile, ma potenzialmente devastante per l’economia. Per capire quanto, basti pensare che la, che colpì la Cina nell’agosto 2018, provocò una perdita di Pil pari,5%. Ed è quello che rischia anche l’Italia se la malattia, che attacca e uccide velocissimamente i suini, non sarà capace di arginare le infezioni dei cinghiali che allo stato riguardano Roma (dentro il Grande raccordo anulare), parte della provincia di Genova e parte della provincia di Alessandria. Comunque è impossibile quantificare quanti siano gli animali infetti e proprio per questo è fondamentale che il sistema di sorveglianza funzioni al massimo. Vittorio, già professore all’Alma mater di Bologna, veterinario epidemiologo e attualmente primoall’Istituto ...

