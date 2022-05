Novak Djokovic vince a Roma: “Un sollievo. Gioco fino a quando non smette Nadal. E mio figlio…” (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic ha vinto il Masters 1000 di Roma. Il serbo ha conquistato gli Internazionali d’Italia, battendo il greco Stefanos Tsitsipas nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo al Foro Italico, rilanciandosi definitivamente dopo un controverso avvio di stagione. Prestazione davvero rimarchevole da parte del balcanico, che ha soppiantato l’ellenico col punteggio di 6-0, 7-6(5). Novak Djokovic ha parlato dopo la vittoria: “Un sollievo. Dopo tutto quello che era successo a inizio anno, avevo bisogno di vincere un titolo importante. Soprattutto con uno Slam dietro l’angolo. Cerco sempre di usare le avversità o il tifo contro per caricarmi nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)ha vinto il Masters 1000 di. Il serbo ha conquistato gli Internazionali d’Italia, battendo il greco Stefanos Tsitsipas nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il numero 1 al mondo si è imposto in due set e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo al Foro Italico, rilanciandosi definitivamente dopo un controverso avvio di stagione. Prestazione davvero rimarchevole da parte del balcanico, che ha soppiantato l’ellenico col punteggio di 6-0, 7-6(5).ha parlato dopo la vittoria: “Un. Dopo tutto quello che era successo a inizio anno, avevo bisogno dire un titolo importante. Soprattutto con uno Slam dietro l’angolo. Cerco sempre di usare le avversità o il tifo contro per caricarmi nelle ...

Advertising

WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - WeAreTennisITA : Stefanos o Novak per il trono di Roma ???? Per Djokovic è la dodicesima finale a Roma, la quarta consecutiva, per St… - matteosalvinimi : Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - stenric56 : RT @matteosalvinimi: Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - kimulleuer : RT @matmosciatti11: Novak #Djokovic saluta il #ForoItalico sommerso dall’entusiasmo e dalla follia del pubblico capitolino ?? #IBI22 https:/… -