L’Ossezia del Sud il 17 luglio aderisce alla Russia (Di domenica 15 maggio 2022) Prosegue l’espansione rusa. L’Ossezia del Sud sta per aderire alla Russia. La regione secessionista della Georgia infatti terrà un referendum sull’adesione alla Russia a luglio. Lo ha annunciato il suo leader Anatoly Bibilov, che ha fissato il 17 luglio come data per lo svolgimento del voto. “Anatoly Bibilov ha firmato un decreto sullo svolgimento di un referendum nella Repubblica delL’Ossezia del Sud”, ha affermato il suo ufficio in una nota, citando “l’aspirazione storica” del suo popolo ad unirsi alla Russia. Mosca ha esercitato un controllo effettivo sulla regione da quando ha combattuto una breve guerra con la Georgia nel 2008. La Russia e pochi altri paesi riconoscono L’Ossezia ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 15 maggio 2022) Prosegue l’espansione rusa.del Sud sta per aderire. La regione secessionista della Georgia infatti terrà un referendum sull’adesione. Lo ha annunciato il suo leader Anatoly Bibilov, che ha fissato il 17come data per lo svolgimento del voto. “Anatoly Bibilov ha firmato un decreto sullo svolgimento di un referendum nella Repubblica deldel Sud”, ha affermato il suo ufficio in una nota, citando “l’aspirazione storica” del suo popolo ad unirsi. Mosca ha esercitato un controllo effettivo sulla regione da quando ha combattuto una breve guerra con la Georgia nel 2008. Lae pochi altri paesi riconoscono...

