Lo sfogo di un’impiegata di Elisabetta Franchi | “Tratta le persone in modo ignobile”

(Di domenica 15 maggio 2022) Non si fermano le polemiche su. Dopo le parole dell’imprenditrice bolognese su donne e lavoro – che le avevano causato, a ragione, numerose critiche – ecco lodidella Betty Blue (l’azienda di), che in un’intervista a La Repubblica ha raccontato il clima (di terrore) imposto sul lavoro ai dipendenti, tra straordinari continui e vertenze all’ordine del giorno. “Abbiamo sempre fatto gli straordinari: chi arrivava prima, chi lavorava il sabato mattina, festività, domeniche incluse, nessuna si è mai tirata indietro”, ha raccontato l’impiegata, che preferisce mantenere l’anonimato. “Solo che nel tempoha accentrato tutto su di sé, è diventata anche amministratrice delegata dell’azienda e ha perso qualsiasi freno: scartavetra le ...

Advertising

misiagentiles : RT @neXtquotidiano: Lo sfogo di un’impiegata di #ElisabettaFranchi: “Tratta le persone in modo ignobile” - neXtquotidiano : Lo sfogo di un’impiegata di #ElisabettaFranchi: “Tratta le persone in modo ignobile” -

neXt Quotidiano

...raccordo tra i profili dell'ala e le bandelle verticali denota'...libertà alla configurazione dei flap interni nonché unoper ...nuova ala anteriore sviluppata a Brackley possa essere......poche centinaia di chilometri costituiscono la valvola di... Una sorpresa, dicevo, diviaggio in Ucraina che offre molti ... Faccio i nomi perché da soli ci dicono come vennel'... Elisabetta Franchi, lo sfogo di un'impiegata: 'Ci tratta in modo ignobile'