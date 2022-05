LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: Rosa in testa sul Passo Lanciano, i favoriti attendono (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.01 Tesfatsion, a sorpresa, stacca Rosa in discesa. Ha già guadagnato 3 secondi. 16.00 Il gruppo inizia a recuperare. 2’57” il ritardo dalla coppia di testa. Un gap troppo esiguo per pensare che uno tra Tesfatsion e Rosa possa vincere la tappa, sebbene entrambi siano dei buoni scalatori. 15.57 Ora 12 km di discesa, poi si inizierà a salire verso il Blockhaus. 15.55 Tesfatsion non disputa lo sprint, Diego Rosa transita per primo al GPM del Passo Lanciano. 15.54 Dombrowski ha ripreso Peters e Sepulveda. Questi tre uomini inseguono Rosa e Tesfatsion a 50?. Plotone degli uomini di classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.01 Tesfatsion, a sorpresa, staccain discesa. Ha già guadagnato 3 secondi. 16.00 Il gruppo inizia a recuperare. 2’57” il ritardo dalla coppia di. Un gap troppo esiguo per pensare che uno tra Tesfatsion epossa vincere la tappa, sebbene entrambi siano dei buoni scalatori. 15.57 Ora 12 km di discesa, poi si inizierà a salire verso il. 15.55 Tesfatsion non disputa lo sprint, Diegotransita per primo al GPM del. 15.54 Dombrowski ha ripreso Peters e Sepulveda. Questi tre uomini inseguonoe Tesfatsion a 50?. Plotone degli uomini di classifica ...

