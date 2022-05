La Turchia apre a Svezia e Finlandia nella Nato Mosca | ' Grave errore'

(Di domenica 15 maggio 2022) Apertura, dopo l'inziale veto, all'ingresso dei due Paesi scandinavi nell'Alleanza atlantica. 'Ma basta sostenere il Pkk' la richiesta di Ankara. 'Una minaccia - per il Cremlino - che non potrà ...

Apertura, dopo l'inziale veto, all'ingresso dei due Paesi scandinavi nell'Alleanza atlantica. 'Ma basta sostenere il Pkk' la richiesta di Ankara. 'Una minaccia - per il Cremlino - che non potrà ...Al vertice Nato di Berlino laall'adesione dei due Paesi nordici criticando però "l'appoggio i terroristi kurdi del Pkk". Ankara offre anche una nave per i feriti di Azovstal, ma Kiev ...Apertura, dopo l'inziale veto, all'ingresso dei due Paesi scandinavi nell'Alleanza atlantica. "Ma basta sostenere il Pkk" la richiesta di Ankara. "Una minaccia - per il Cremlino - che non potrà rimane ...L’evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro l’acciaieria Azovstal a Mariupol si fa sempre più difficile. Le trattative continuano, ...