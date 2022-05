La finale di Amici 21 (Di domenica 15 maggio 2022) Questa sera, 15 maggio, andrà in onda , con un ospite speciale. Un professore potrebbe dire addio al programma. Amici 21, la finale: ospite e possibile addio di un professore su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Questa sera, 15 maggio, andrà in onda , con un ospite speciale. Un professore potrebbe dire addio al programma.21, la: ospite e possibile addio di un professore su Donne Magazine.

Advertising

rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi '#AlessandraAmoroso sarà ospite alla finale di Amici di domenica. Non so se si emozionerà, se succe… - WittyTV : Le parole, le sensazioni e le emozioni dei finalisti di #Amici21 durante le PROVE GENERALI! La Finale vi aspetta DO… - dany_unicameta : Non è che stasera sta ad Amici per la finale ??? Io sogno sempre ma sarebbe bello ?? - Tw0gh0st7_ : Aspetto con ansia stasera per la finale di amici -