Internazionali | Swiatek vince il torneo femminile | battuta la Jabeur in finale

Advertising

Eurosport_IT : IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Internazionali d'Italia: Swiatek è ancora regina di Roma, Jabeur non può nulla #IBI22 #Tennis #Roma #Swiatek #Jabeur ht… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Iga Swiatek ha vinto la finale del singolare femminile agli Internazionali d'Italia di tennis per il secon… - silviaindump : RT @Eurosport_IT: IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28: batt… - MercRF : RT @Eurosport_IT: IGA SWIATEK VINCE GLI INTERNAZIONALI D'ITALIA! ?? Con questa finale le partite vinse consecutivamente salgono a 28: batt… -

Igaha vinto la finale del singolare femminile aglid'Italia di tennis per il secondo anno di fila. La polacca, numero uno al mondo, ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur in un'ora e ...ancora una volta Igala campionessa del singolare femminile aglid'Italia di tennis. La polacca, numero uno al mondo, porta a casa la vittoria per il secondo anno consecutivo dopo aver sconfitto 6 - ...ROMA - Nemmeno Ons Jabeur riesce a fermare Iga Swiatek. La 20enne polacca vince per il secondo anno di fila gli "Internazionali d'Italia" femminili, torneo Wta 1000, con 2.527.250 dollari di monteprem ...Swiatek si impone con un doppio 6-2 ai danni di Jabeur e la numero 1 del mondo conquista gli Internazionali d'Italia ...