I 10 film da non perdere di Mario Monicelli (Di domenica 15 maggio 2022) Mario Monicelli è unanimemente considerato, assieme a Dino Risi e Luigi Comencini, il padre della “commedia all’italiana“. Un genere cinematografico genuino e popolarissimo, centrato sui vizi e le virtù degli italiani, mostrati sullo schermo senza pudori. Un genere in cui tutti, nel bene e nel male, hanno riconosciuto le (molte) miserie e grandezze del carattere nazionale. Lo spartiacque della carriera di Monicelli arriva nel 1958 con l’irresistibile “I soliti ignoti“: la storia di un’improbabile banda di scassinatori alle prese col colpo della vita, con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e il cameo dell’immenso Totò. L’anno successivo esce “La grande guerra” con Gassman e l’altro mattatore della commedia italiana, Alberto Sordi. Un affresco tragicomico della Prima Guerra Mondiale che premiò il regista con il Leone d’oro al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)è unanimemente considerato, assieme a Dino Risi e Luigi Comencini, il padre della “commedia all’italiana“. Un genere cinematografico genuino e popolarissimo, centrato sui vizi e le virtù degli italiani, mostrati sullo schermo senza pudori. Un genere in cui tutti, nel bene e nel male, hanno riconosciuto le (molte) miserie e grandezze del carattere nazionale. Lo spartiacque della carriera diarriva nel 1958 con l’irresistibile “I soliti ignoti“: la storia di un’improbabile banda di scassinatori alle prese col colpo della vita, con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e il cameo dell’immenso Totò. L’anno successivo esce “La grande guerra” con Gassman e l’altro mattatore della commedia italiana, Alberto Sordi. Un affresco tragicomico della Prima Guerra Mondiale che premiò il regista con il Leone d’oro al ...

