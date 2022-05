Giro d’Italia, Hindley vince allo sprint a Blockhaus (Di domenica 15 maggio 2022) Jai Hindley trionfa sul Blockhaus. Il 26enne australiano della Bora nella nona tappa, Isernia-Blockhaus, 191 km, trova lo spunto per regolare in volata Romain Bardet (Dsm) e Richard Carapaz (Ineos). Quarto Landa (Bahrain) Leggi su itasportpress (Di domenica 15 maggio 2022) Jaitrionfa sul. Il 26enne australiano della Bora nella nona tappa, Isernia-, 191 km, trova lo spunto per regolare in volata Romain Bardet (Dsm) e Richard Carapaz (Ineos). Quarto Landa (Bahrain)

