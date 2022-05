Eurovision Song Contest 2022: un trionfo la serata finale (Di domenica 15 maggio 2022) Un gran successo l’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest 2022. Trentuno anni dopo la scorsa che ha visto salire sul podio la Kalush Orchestra arrivata a Torino dalla tormentata Ucraina per cantare Stefania. In un unico grande abbraccio la musica europea ha unito voci, lingue, bandiere. Sentimenti condivisi al PalaOlimpico di Torino ed oltre, per una magnifica passerella di nazioni che hanno contribuito allo spettacolo di un evento che traccia il simbolo della pace mentre le bombe continua a distruggere due territori: quello russo e ucraino. La manifestazione canora europea – andata in onda ieri 14 maggio 2022 ha mandato in onda su RaiUno il gran finale cominciando con i Rockin’1000 che hanno cantato e suonato Give peace a chance. Voci ad unisono per chiede una cosa semplice, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 15 maggio 2022) Un gran successo l’edizione italiana dell’. Trentuno anni dopo la scorsa che ha visto salire sul podio la Kalush Orchestra arrivata a Torino dalla tormentata Ucraina per cantare Stefania. In un unico grande abbraccio la musica europea ha unito voci, lingue, bandiere. Sentimenti condivisi al PalaOlimpico di Torino ed oltre, per una magnifica passerella di nazioni che hanno contribuito allo spettacolo di un evento che traccia il simbolo della pace mentre le bombe continua a distruggere due territori: quello russo e ucraino. La manifestazione canora europea – andata in onda ieri 14 maggioha mandato in onda su RaiUno il grancominciando con i Rockin’1000 che hanno cantato e suonato Give peace a chance. Voci ad unisono per chiede una cosa semplice, ...

